شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني ورئيس وزراء العراقي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، والعمل للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع في الإقليم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني، اليوم /الثلاثاء/، من رئيس الوزراء العراقي.

وأكد الملك عبدالله، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود العراق في استضافة الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية الشهر المقبل.



وأشار العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى الحرص على توسيع آفاق التعاون مع العراق وإدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويخدم القضايا العربية.