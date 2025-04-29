الخليج اليوم .. بدأ اليوم.. منع دخول مكة لحاملي التأشيرات غير المخصّصة للحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دخل اليوم قرار منع الدخول أو البقاء في مكة المكرّمة لحاملي جميع أنواع التأشيرات؛ باستثناء تأشيرة الحج، حيز التنفيذ في إطار الجهود التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ويشمل القرار منع حاملي التأشيرات السياحية والتجارية وغيرها من التأشيرات الأخرى من البقاء في مكة المكرّمة اعتباراً من الفترة الحالية، مع الاستثناء الوحيد لحاملي تأشيرات الحج الذين يتوافدون لأداء المناسك.

وأكَّدَتْ الجهات المختصّة أن هذا القرار يأتي لتعزيز انسيابية الحركة في المدينة المقدّسة، وضمان راحة وسلامة الحجاج مع تهيئة الظروف التي تمكّنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويُسر؛ مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات المحدّدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وأهابت الجهات المعنية بحاملي التأشيرات، مراعاة هذا التنظيم خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصّة في تطبيق هذا القرار بما يضمن سير موسم الحج بسلاسة وانسيابية.