الخليج اليوم .. الأمير محمد بن سلمان يتبرع بمليار ريال سعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تبرعا سخيا بقيمة مليار ريال سعودي، من نفقته الخاصة، لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بمبادرة (جود الإسكان).

ويأتي هذا التبرع (الذي يبلغ نحو 267 مليون دولار) بهدف دعم تمليك المساكن للمستفيدين والأسر المستحقة، وضمن اهتمام الأمير محمد بن سلمان الكريم وحرصه المستمر على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر دعم المبادرات والمشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووجه ولي العهد بسرعة إنجاز المشروعات السكنية الممولة بالتبرع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا، على أن تتولى تنفيذها شركات وطنية، مع رفع تقارير شهرية عن سير العمل، تأكيدا لحرصه على تسليم جميع الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.

ويأتي تبرع الأمير بن سلمان انطلاقا من حرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وامتدادا لاهتمامه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع إسكان الأسر المستحقة بشكل خاص، لما لها من دور فاعل وأثر كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر، ودفع عجلة التنمية لأفرادها.

هذا القرار أثار تفاعلا كبيرا لدى النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربوا عن خالص شكرهم للأمير محمد بن سلمان، معبرين عن فخرهم بقيادة المملكة.