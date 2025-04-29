الخليج اليوم .. قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس الأمن بشأن السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ويدحض المزاعم الباطلة التي يروّجها الجيش السوداني ضد الإمارات، في إطار حملة تضليل ممنهجة تهدف إلى التنصل من المسؤولية.

وقال قرقاش، في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية".

وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى وقف الحرب فورًا من دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تُحقق تطلعات الشعب السوداني".