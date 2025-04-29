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الخليج اليوم .. %72 نسبة انخفاض المخالفات المرورية في الكويت بأسبوع

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الخليج اليوم .. %72 نسبة انخفاض المخالفات المرورية في الكويت بأسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انخفضت المخالفات المرورية في الكويت المرصودة عبر كاميرات الرصد الآلي بنسبة بلغت نحو 72% في الأسبوع الأول من تطبيق قانون المرور الجديد، مقارنة بالأسبوع المنصرم الذي سبق إطلاق القرار.

 

وذكرت إحصاءات نشرتها وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في "إكس" أن إجمالي المخالفات المسجلة في الفترة المنصرمة تحديداً من 22 إلى 28 أبريل 2025 وصل إلى 6,342 مخالفة مقارنة بـ 22,651 مخالفة سُجلت في الأسبوع السابق من 15 إلى 21 أبريل 2025.

 

 

 

 

 

تقول الداخلية الكويتية عبر حسابها في "إكس": "يؤكد هذا التراجع الكبير في المخالفات على فاعلية تطبيق القانون الجديد في تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، كما شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مراقبة الطرق وضبط المخالفين، مؤكدة أن الهدف من تطبيق القانون هو الحفاظ على الأرواح، ورفع مستوى السلامة المرورية على جميع طرق البلاد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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