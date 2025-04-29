شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: خطة التهجير القسرى قائمة على قدم وساق والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور عن تقديره لموظفي الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، وذلك خلال كلمته بمجلس الأمن، والتي بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".



وأكد مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن أن غزة تواجه حصارا عقابيا من قبل الاحتلال، موضحا أن خطة التهجير القسري قائمة على قدم وساق.



وأشار مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أكد أننا جميعا نريد السلام للجميع، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين بينما إسرائيل لا تلتزم بذلك.



وذكر أن هناك حلول لضمان عدم عودة حماس لحكم غزة، مشيرا إلى أن خطة التهجير القسري من غزة وخطط الضم في الضفة تجري على قدم وساق.

وتابع: "ندعو كل الدول لدعم حقنا في تقرير المصير"، داعيا كل الدول إلى دعم الحكومة الفلسطينية وخطة إعمار غزة.