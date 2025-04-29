شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تتضامن مع إسبانيا والبرتغال وفرنسا في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن تضامنها مع إسبانيا والبرتغال وفرنسا في مواجهة الأزمة الناتجة عن الانقطاع المفاجئ في الكهرباء.

وتقدمت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"- بالتهنئة للدول الثلاث بقدرتها على السيطرة السريعة على الأزمة، متمنية لها المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

يذكر أن إسبانيا والبرتغال وفرنسا، كانوا قد شهدوا أمس الاثنين، انقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي.