شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير الفلسطيني: 49 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي إلى 49 صحفيا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين صباح اليوم.

وأوضح نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المعتقلين الصحفيين الـ 49، هم من بين 177 صحفيا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين 19 صحفيا، وكذلك يستهدفهم الاحتلال عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، وضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.