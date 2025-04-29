شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": إسرائيل تمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن إسرائيل تمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات تابعة للوكالة إلى قطاع غزة.

وطالبت "أونروا" - في بيان أوردته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، اليوم /الثلاثاء/- دولة الاحتلال برفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين، مبينة أن المساعدات المخصصة للمحتاجين على وشك انتهاء الصلاحية بينما يتفاقم الجوع في غزة.

وشددت على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة وانتهاكها للقانون الدولي، لافتة إلى أن دولة الاحتلال اعتقلت أكثر من 50 موظفا من الوكالة منذ بدء الحرب على غزة.

وأفادت "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي بأن مخزونات الغذاء قد استنفدت، حتى مع تراكم إمدادات المساعدات المنقذة للحياة على المعابر الحدودية في انتظار وصولها.

ويواصل العاملون في المجال الإنساني تحذيرهم من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع وسط الحصار وقيود الوصول والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة وتزايد أعمال النهب.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أمس الاثنين بتزايد التقارير عن حوادث النهب، وأعلنت أن مسلحين نهبوا شاحنة في دير البلح ومستودعًا في مدينة غزة.