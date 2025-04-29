شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة فى غزة: 51 شهيدا و113 مصابا حصيلة ضحايا عدوان إسرائيل خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء، وصول 51 شهيدا فلسطينيا و113 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية في غزة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 52,365 شهيد و 117,905 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ولفتت الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,273 شهيد، 5,864 اصابة).