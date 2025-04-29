شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين نتنياهو وزوجته سارة على الهواء حول عدد المحتجزين في غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في واقعة تثبت تخبط الأجواء في الداخل الإسرائيلي، اختلف رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، مع زوجته سارة حول عدد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو في اجتماع مع قادة "المنارات": "هناك ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة في غزة"، لكن سارة ردت قائلا: "لا أقل من ذلك".

وأضاف: "غيرنا وجه الشرق الأوسط ومهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط إنما إعادة المخطوفين".