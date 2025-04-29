شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت أعمال "الدورة (11) لمؤتمر رجال الاعمال الصينيين والعرب والندوة (9) للاستثمارات" في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بمقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بتنظيم مشترك من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية)، والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية (CCPIT)، وحكومة مقاطعة هاينان، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار " بناء معادلات التعاون الخمس لتسريع بناء مجتمع صيني عربي ذو مصير مشترك".

شارك في أعمال هذه الدورة عدد من الوزراء ونواب الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار من الدول العربية وكذلك بعض السفراء العرب، وكبار المسؤولين من الجانبين وكذلك مؤسسات تنمية التجارة والاستثمار والمؤسسات البحثية والصناعية والتجارية، وعدد كبير من رجال الاعمال، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو ألف مشارك.



شاركت الأمانة العامة في هذا المؤتمر بوفد برئاسة السفير أحمد مصطفي فهمي، رئيس بعثة الجامعه العربية ببكين، وعضوية كلا من وزير مفوض محمد بن صديق، مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي ، وأحمد شعبان- بإدارة العلاقات الاقتصادية.

جدير بالإشارة بأن هذه الفعالية تعد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، و تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والصين ودعم التعاون الجاد والمثمر بين رجال الأعمال الصينيين والعرب ، و إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ مبادرة " الحزام والطريق ".

وأطلق المشاركون عدد من المبادرات منها تعزيز التكامل الاستراتيجي ودعم التعاون بين الشركات وتسريع التحول في مجال الطاقة وتعزيز التنمية الخضراء بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المشترك وتطوير قوى إنتاجية جديدة‌ وكذلك تحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاقها‌ واستحداث آليات تمويل مبتكرة لدعم الاقتصاد الحقيقي‌ وتعزيز التكامل الصناعي والتعاون في القدرات الإنتاجية‌ وتعميق التعاون الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي‌ وتدعيم القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة‌ وتعزيز التبادل والتعاون بين هاينان والدول العربية وتعميق التعاون الصيني العربي في الانفتاح‌ وتعزيز التبادل بين مؤسسات تنشيط التجارة ودفع بناء آليات التعاون

تأتي هذه الدورة في ظل سعى كلا من الجانبين العربي والصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع حجم التبادل التجاري فيما بينهم، كما تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع الدول العربية، فقد شهد التعاون الاقتصادي بين جمهورية الصين والدول العربية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، فمنذ إقامة المنتدى عام 2004 تطور حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من 36,4 مليار دولار أمريكي عام 2004 إلى 400 مليار دولار عام 2420.

كما ستشهد فعاليات المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال العرب والصينيين وهو أمر من شأنه رفع تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.