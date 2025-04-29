شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية وسويسرا يناقشان توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري)، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفير أندرياس باوم، سفير الاتحاد السويسري فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية.



ويأتي ذلك في إطار توضيح أهمية عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، استناداً إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 بشأن توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك في أقرب فرصة ممكنة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول ذلك.



