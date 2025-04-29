شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت باكستان والإمارات العربية المتحدة عزمهما تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وذكر راديو "باكستان" في نسخته اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث أكد نائب رئيس الوزراء الإماراتي أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار وممارسة ضبط النفس، فضلا عن حل النزاعات بالطرق السلمية.

وأكد الجانبان متانة العلاقات بين البلدين، والتزامهما بالحفاظ على التنسيق والتشاور بشكل وثيق في ضوء تطورات الوضع الإقليمي.