شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة السادسة مشاة تصد هجوما إرهابيا على الفاشر بالسودان ومقتل قائد الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قائد الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر السودانية اللواء الركن محمد أحمد الخضر، أن قواته وبمساندة القوات المتحالفة، تمكنت من صد الهجوم رقم 208 الذي شنته مليشيا الدعم السريع، على مدينة الفاشر أمس الإثنين عبر أربعة محاور.

وقال قائد الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه خلال المعركة استخدمت مليشيا الدعم السريع آليات ثقيلة ومدفعيات وعربات مصفحة وطائرات مسيّرة، في محاولة لاختراق دفاعات المدينة.

وأشار البيان ان عناصر الدعم السريع، استهدفت معسكرات النازحين ومنازل المواطنين، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية تصدت للهجوم، وألحقت بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، من بينها مقتل قائد الهجوم وعدد كبير من العناصر التي تم الزج بها في القتال مقابل المال.