شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع من الجامعة العربية يتوجه إلى العراق للتحضيرات النهائية لقمتى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد رفيع المستوي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس اللجنة التحضيرية للقمة في زيارة إلى بغداد بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف التواصل مع الجانب العراقي والوقوف على التحضيرات والاستعدادات النهائية لاستضافة القمتين العربيتين العادية ( 34 ) والتنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة المزمع عقدهما فى العراق الشهر المقبل.

وأوضح السفير حسام زكي في تصريحات صحفية له قبيل المغادرة، ان وفد الأمانة العامة سيجري سلسلة من اللقاءات مع كافة القيادات والجهات المعنية بتحضيرات القمتين العربيتين ومايسبقهما من اجتماعات تحضيرية على المستوي الوزاري وكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين والتشاور والتنسيق بشان تلك الاجتماعات والوثائق ومشروع جدول الاعمال فى ضوء الاجتماعات الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية في دورته (163) والدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمتيتن، ويضم وفد الأمانة العامة مختلف الإدارات المعنية .



