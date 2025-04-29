شكرا لقرائتكم خبر عن نبش القبر وحرقه.. مسلحون يستولون على رفات حافظ الأسد من باطن الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام سورية، إن مسلحين أقدموا على نبش قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، في مدينة القرداحة في الساحل على دفعات خلال زيارات متكررة للمسلحين والمدنيين، وأخرجوا الرفات من القبر.

وعلى الفور انتشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر القبر تم نبشه، وبعد فرار بشار الأسد في ديسمبر 2024 أضرم مسلحون النار في ضريح حافظ الأسد.

ويقع قبر حافظ الأسد في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، أعلنت فصائل المعارضة المسلحة السورية عن فرار الرئيس بشار الأسد من دمشق بعد هجوم مباغت تسبب بانهيار سريع لقوات النظام في مناطق استراتيجية شملت حلب وحماة وحمص وصولا إلى العاصمة دمشق.

وبعد 4 أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان السيطرة على دمشق، تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لوصول مسلحون إلى قبر الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام عناصر مسلحة بإشعال النيران في قبر حافظ الأسد الذي يقع في مسقط رأسه ببلدة القرداحة.

وكان سكان القرداحة أزالوا تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والد بشار، قبل وصول وفد قوات المعارضة.