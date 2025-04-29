شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مقتل مهاجرين فى غارة أمريكية على اليمن والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، عن قلقه وحزنه البالغين إزاء مقتل عشرات المهاجرين في غارات جوية أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة اليمنية، حيث قٌتل 68 مهاجرا وجُرح 48 آخرون.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك" إن عدد الخسائر المأساوية في الأرواح، قابلة للازدياد مع استمرار جهود البحث والإنقاذ مضيفا "على الرغم من أن زملاءنا في المنظمة الدولية للهجرة لم يعملوا في هذا المرفق تحديدا، إلا أنهم مازالوا ملتزمين بمراقبة الوضع عن كثب، وهم على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم عند الحاجة".

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المستشفيات في المنطقة مكتظة بسبب محدودية قدرتها الاستيعابية، حيث استقبل مستشفيان قريبان أكثر من 50 جريحا، العديد منهم في حالة حرجة.

وقال "دوجاريك" إن هذه الضربات تشكل خطرا متزايدا على السكان المدنيين في اليمن. مضيفا أن الأمم المتحدة تلقت أيضا تقارير عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء.

وقال: "نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين".