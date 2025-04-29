شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: نواصل العمل مع الشركاء لتذليل عقبات إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن السلطة الفلسطينية تواصل العمل والمباحثات مع جميع الشركاء، بما فيها الحكومة البريطانية لتذليل جميع العقبات أمام إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال المسؤول الفلسطيني، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، "إن إعادة إعمار قطاع غزة لها متطلبات ذات صلة بالحكم والأمن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب فتح المعابر ودخول المعدات والمواد اللازمة للإعمار".

يأتي هذا التصريح بعد ساعات قليلة من استقبال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء فلسطيني إلى بريطانيا منذ عام 2021.

وبحث الجانبان العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، كما استعرضا تعزيز مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين.

وتشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، كما تؤكد التزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، تطوير قطاع التعليم، التغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.