شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية: رفع أعلام إسرائيل فوق الحرم الإبراهيمي انتهاكا صارخا لقدسيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن رفع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين الأعلام الإسرائيلية فوق سطح الحرم الإبراهيمي الشريف وأسواره بذريعة الاحتفال بقيام دولة الاحتلال، خطوة تمثل انتهاكا صارخا لقدسية الحرم الإبراهيمي، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وعدوانا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الوزارة إدانتها - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - هذه الأعمال الاستفزازية، موضحة أن الحرم الإبراهيمي يتعرض في الآونة الأخيرة لاعتداءات ممنهجة تشمل منع رفع الأذان، ومنع العاملين فيه من أداء مهامهم، والتضييق على المصلين من خلال الحواجز والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاريع تهويدية تهدف إلى طمس طابعه الإسلامي وتغيير معالمه التاريخية والدينية.

وشددت الوزارة، على أن الحرم الإبراهيمي وقف إسلامي خالص لا يحق لأحد المساس به أو تغيير معالمه، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في حمايته والحفاظ على طابعه الديني والتاريخي، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بحماية التراث الديني والثقافي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.