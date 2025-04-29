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مقتل عناصر من مليشيا "الشباب" فى عملية عسكرية بشبيلى الوسطى بالصومال

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مقتل عناصر من مليشيا "الشباب" فى عملية عسكرية بشبيلى الوسطى بالصومال

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القاهرة - سامية سيد - ريهام عبد الله

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 12:30 م

أعلنت المقاومة الشعبية الصومالية، مقتل عناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية مخططة بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأفاد قائد العملية عثمان بيري، في تصريح اليوم الثلاثاء، بأن العملية العسكرية جرت الليلة الماضية في غابات منظقة "عيدعيدكا" التابعة لمدينة مهداي، حيث تجمع فيها عناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وأكد قائد العملية أنهم شنوا هجوما على عناصر من مليشيا الشباب الإرهابية ونجحوا في قتل العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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