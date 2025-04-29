شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر من مليشيا "الشباب" فى عملية عسكرية بشبيلى الوسطى بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المقاومة الشعبية الصومالية، مقتل عناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية مخططة بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأفاد قائد العملية عثمان بيري، في تصريح اليوم الثلاثاء، بأن العملية العسكرية جرت الليلة الماضية في غابات منظقة "عيدعيدكا" التابعة لمدينة مهداي، حيث تجمع فيها عناصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وأكد قائد العملية أنهم شنوا هجوما على عناصر من مليشيا الشباب الإرهابية ونجحوا في قتل العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة .