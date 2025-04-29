شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول أولى رحلات الحجاج لمطار المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم /الثلاثاء/ وصول طلائع الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، من مدينة حيدر أباد بجمهورية الهند، على متن الخطوط السعودية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي أعدتها الجهات المعنية؛ لضمان تقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الرحلة التي تضم (262) حاجًا، تعد بداية توافد أفواج الحجاج عبر مطار المدينة المنورة، حيث أكملت جميع الجهات خططها التشغيلية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج خلال الأيام المقبلة، مع توفير أعلى مستويات الخدمة الصحية والإرشادية ومختلف التسهيلات اللازمة، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السعودية في تسخير الإمكانات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لمناسكهم بأقصى درجات الراحة والطمأنينة.

وأضافت "واس" أنه كان في استقبال الحجاج القادمين عددٌ من المسؤولين يتقدمهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة المكلف السعودي الدكتور عبدالعزيز وزان، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، وممثلو الجهات المعنية، الذين رحبوا بالحجاج وقدموا لهم الورود والهدايا التذكارية وسط أجواء مفعمة بالترحاب والاهتمام، حيث تمت إجراءات الدخول بكل سلاسة وفي وقت وجيز بفضل الجهود المتكاملة بين مختلف القطاعات العاملة بالمطار.

من جهتها، بدأت جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج بمباشرة خططها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لضمان انسيابية حركتهم وتيسير انتقالهم إلى مساكنهم المجهزة في المدينة المنورة، وتوفير جميع الخدمات الصحية والإرشادية والخدمية اللازمة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وأمان.