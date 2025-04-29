شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم /الثلاثاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين أدوا ما تسمى "صلاة بركة الكهنة" التلمودية أمام قبة الصخرة خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم /الثلاثاء/ 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، في استمرار لعمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، ومن بين المعتقلين أربع سيدات أفرج عن ثلاث منهن لاحقاً، بالإضافة إلى صحفي، وأسرى سابقين.

كما يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية العدوان لأكثر من 600 حالة، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تمّ اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقاً، وانتهج الاحتلال جملة من السياسات في مختلف المناطق، وأبرز هذه السياسات عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الممنهجة في كافة مدن الضفة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وفي سياق الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت القوات، اليوم، منزلًا في بلدة بتير غرب بيت لحم مساحته 100 متر مربع، مبنيًا من الحديد والصفيح المجلفن، في منطقة الخمار جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، علمًا أنه تم إخطار صاحبه سابقًا بالهدم.