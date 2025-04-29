شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين المركزى": تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك البحرين المركزي، تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 30 أبريل الجاري وتنتهي في 30 يوليو 2025.



وأوضح البنك - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذون بلغ 5.30% مقارنة بسعر الفائدة 5.27% للإصدار السابق بتاريخ 23 أبريل 2025.



وأشار إلى معدل سعر الخصم بلغ 98.677% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.629%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 118%، مضيفا أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار بلغ نحو 2.11 مليار دينار بحريني.