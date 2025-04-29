شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 10 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أكدت وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة إلينور همرشولد، أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، ضرورة امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلية لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين.وشددت همرشولد على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، لتسهيل وصول الإغاثة إلى السكان، وتسهيل عمل جميع المؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم على نحو سليم، والالتزام بالحفاظ على المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات، بما فيها تلك التي أنشأتها هيئات الأمم المتحدة.وأوضحت المسؤولة الأممية أن سن قانون وقف عمليات الأونروا في الأراضي المحتلة من قبل الكنيست الإسرائيلي يتعارض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي.استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، بينهم 4 أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، تجمعات للفلسطينيين بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر الاثنين إلى 42 شهيدًا وعشرات الجرحى.في السياق نفسه، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين في مدينة رفح وأحياء الشجاعية والزيتون والتفاح.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع.