شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 وإصابة أكثر من 40 فى قصف إسرائيلى لخيام النازحين فى مواصى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افاد إعلام فلسطيني بوقوع 5 شهداء وأكثر من 40 مصابا لعدة قصف مدفعي إسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ خيام نازحين بالقرب من منطقة الإقليمي جنوب مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52314 مواطنًا فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، أرجأت محكمة الاحتلال الإسرائيلي محاكمة محافظ القدس عدنان غيث إلى شهر سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المحامي رامي عثمان.