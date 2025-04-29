شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين استخدام الاحتلال التجويع سلاحًا ضد سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 10 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها تجاه الانهيار الكارثي للأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وسط سياسة ممنهجة لحرمان المدنيين العزل من الغذاء والماء، عبر الإغلاق الكامل للمعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة على حدود القطاع.وطالبت بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف استخدام التجويع سلاحًا ضد السكان المدنيين، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.وأدانت الخارجية الفلسطينية استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بالمطالبات الدولية والأممية لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذه السياسة جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا.استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، بينهم 4 أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، تجمعات للفلسطينيين بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر الاثنين إلى 42 شهيدًا وعشرات الجرحى.في السياق نفسه، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين في مدينة رفح وأحياء الشجاعية والزيتون والتفاح.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع.