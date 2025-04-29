شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في رام الله يلتقي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير إيهاب سليمان، سفير مصر فى رام الله، مع حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، حيث قدم "سليمان" تهنئته لـ"الشيخ" على قرار تعيينه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين فى ٢٦ أبريل، متمنياً له التوفيق والسداد فى منصبه الجديد فى ظل المرحلة التاريخية التى تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكداً على دقة المرحلة الحالية التى يتولى فيها مسؤولية المنصب، مشيداً بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية فى الإصلاحات المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتى سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطينى خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة فى القاهرة.

أكد "سليمان" على استمرار دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى خلال المرحلة الحرجة الراهنة، ومواصلة جهودها الحثيثة لاستئناف وقف اطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للبدء فى عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار وفقاً للخطة العربية - الإسلامية، مشدداً على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.

من جانبه، توجه حسين الشيخ بالشكر والتقدير للقيادة المصرية والشعب المصرى على موقفهم التاريخى الداعم للشعب الفلسطينى فى محنته منذ بدء العدوان وللجهود التى بذلتها مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطينى ونصرة قضيته العادلة فى إنهاء الاحتلال.