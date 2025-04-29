شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الإثنين/، بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت .



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البوابة، وعلى الشارع الرئيس الموصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.



وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة المغرب، فيما اجبرت بعض أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها وطردتهم من المكان.

وفي السياق، اقتحم مستعمرون،، تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.



ونقلت وكالة (وفا) عن حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، قوله" إن مستعمرين يمتطون خيولا اقتحموا التجمع، وتجولوا بين مساكن المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات باتت تتكرر بشكل يومي، في إطار سياسة تستهدف التضييق على التجمعات البدوية وإجبار سكانها على مغادرة أراضيهم.