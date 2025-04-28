شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وقبرص تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الدولي لإنهاء الصراعات الإقليمية وإحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مملكة البحرين وقبرص أهمية تعزيز التعاون الدولي لإنهاء كافة الصراعات الإقليمية في المنطقة، والعمل على إحلال السلام العادل والشامل والمستدام، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، ودفع جهود التنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.



جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، مع نظيره القبرصي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، اليوم /الإثنين/ بمقر وزارة الخارجية البحرينية.

وأكد الزياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - اهتمام مملكة البحرين بتطوير علاقات التعاون الثنائي واستكشاف فرص تعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



ومن جانبه، أكد وزير الخارجية القبرصي على حرص بلاده على الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يلبي مصالح البلدين وأهدافهما المشتركة.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وما وصل إليه من مستوى متقدم، وسبل تطويره والارتقاء به في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والفرص المتاحة لتنمية التعاون في مجالات التشاور والتنسيق السياسي والتدريب الدبلوماسي وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، بما يخدم المصالح المتبادلة.



كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والصراعات والنزاعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكافة مراحله، والإسراع في إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين في غزة دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في منطقة الشرق الأوسط.



كما أطلع وزير الخارجية البحريني، الوزير القبرصي على نتائج القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو 2024 "قمة البحرين"، واستعرض المبادرات التي تقدمت بها المملكة وأقرتها القمة، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.