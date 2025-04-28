شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية عمان والسعودية يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم /الإثنين/ في محافظة الداخلية بسلطنة عمان، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أبرز التطوُّرات المتصلة بالقضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها عبر الوسائل السياسيّة والدبلوماسية.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى أيضا استعراض مسارات التعاون الثنائي بين البلدين ومبادرات العمل المشترك في إطار مجلس التنسيق العُماني السعودي، دعمًا لمصالح الشعبين.



وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي، وتكثيف التعاون المشترك بما يعود بمزيد من بالنفع على البلدين وسائر دول المنطقة، ويُعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم جهود التنمية المستدامة.