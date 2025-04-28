شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية على مديرية بلاد الروس في العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام يمنية، وقوع غارات أمريكية على مديرية بلاد الروس التابعة للعاصمة صنعاء مساء اليوم الإثنين.

ومنذ 15 مارس الماضي، رصدت مصادر إعلامية نحو 1000 غارة أمريكية، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".