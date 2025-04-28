شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا داخلية الأردن والبحرين يؤكدان عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين الأردن والبحرين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء الفراية وآل خليفة الذي يزور المملكة على رأس وفد رسمي حيث بحث الجانبان، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.



وأعرب الوزير البحريني عن دعم بلاده الكامل للأردن، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لصون أمنها والحفاظ على أمنها الوطني، مؤكدًا وقوف البحرين إلى جانب الأردن في جميع الظروف.