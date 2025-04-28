تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في ختام تعاملات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تباينت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم /الإثنين/ ما بين ارتفاع وتراجع، وسط أجواء ضبابية الأجواء العالمية وحالة عدم اليقين بسبب التعريفات الأمريكية.



في الوقت الذي حذرت فيه منظمة التجارة العالمية من تدهور حاد في آفاق النمو لتجارة السلع خلال العام نتيجة للرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

ففي السعودية ، أغلق مؤشر الأسهم "تاسي" الرئيسي اليوم مرتفعًا (28.42) نقطة ليقفل عند مستوى (11784.63) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6.4) مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة (382) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (86) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (154) شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، منخفضًا (149.32) نقطة ليقفل عند مستوى (28420.71) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

وفي الإمارات ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 9.039 مليار درهم، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب قدرها 14 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 23.039 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.226 مليار درهم، توزعت على 42.854 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.04 % إلى مستوى 5216 نقطة، وسط تعاملات بحجم 237.264 مليون سهم بقيمة 544.198 مليون درهم.

وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.3 %، بإقفاله عند 4,292.01 نقطة، رابحاً 12.8 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الأحد.



وارتفعت اليوم مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي؛ ليصعد الأول 2.1 % ، وصعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.57 % .

وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر قطاع الخدمات دون تغير عن مستواه السابق بنهاية جلسة أمس الأحد .

وفي قطر، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 34.66 نقطة، أي بنسبة 0.34% ، ليصل إلى مستوى 10304.15 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 185 مليونا و190 ألفا و864 سهما، بقيمة 394 مليونا و185 ألفا و109.707 ريال، نتيجة تنفيذ 16498 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

في البحرين، أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,892.26 بانخفاض وقدره 8.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.



وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 797.97 بانخفاض وقدره 8.32 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و279 ألفًا و355 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 565 ألفًا و814 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 75ر13 نقطة بنسبة بلغت 17ر0 % ليبلغ مستوى 22ر7901 نقطة.

وتم تداول 19ر459 مليون سهم عبر 25428 صفقة نقدية بقيمة 8ر107 مليون دينار (نحو 8ر329 مليون دولار).



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 56ر30 نقطة بنسبة بلغت 43ر0 % ليبلغ مستوى 03ر7219 نقطة من خلال تداول 17ر278 مليون سهم عبر 13957 صفقة نقدية بقيمة 5ر38 مليون دينار (نحو 8ر117 مليون دولار).

في حين انخفض مؤشر السوق الأول 50ر25 نقطة بنسبة 30ر0 في المئة ليبلغ مستوى 75ر8461 نقطة من خلال تداول 181 مليون سهم عبر 11471 صفقة بقيمة 2ر69 مليون دينار (نحو 7ر211 مليون دولار).