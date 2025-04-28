شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا سيستقبل نظيره الفلسطيني في أول زيارة رسمية له منذ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية / اليوم الإثنين / بأن رئيس الوزراء كير ستارمر سسيتقبل نظيره الفلسطيني محمد مصطفى إظهارا لدعم المملكة المتحدة "الثابت" للدولة الفلسطينية.



وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي سيجتمعان مع مصطفى في أول زيارة رسمية له منذ 2021 دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن موعد الزيارة.



وأضافت أن الحكومة البريطانية ستكشف عن حزمة مساعدات تشمل تقديم 101 مليون جنيه استرليني للحكومة الفلسطينية لصالح الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية وعمليات الحوكمة والإصلاح.



كما من المقرر أن يوقع وزير الخارجية البريطاني ومصطفى على مذكرة تفاهم توضح التزامهم بتعزيز الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين. وتشدد على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية بصفتها الحاكم الشرعي الوحيد للأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلته الصحيفة.