شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويصيب طفلا بالرصاص في البيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الإثنين/، بتعزيزات عسكرية من الآليات إلى مدينة طولكرم، انتشرت بشكل مكثف في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، فيما أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آليات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة طولكرم، وأعاقت حركة مرور المركبات وتسببت في حدوث أزمة مرورية خانقة، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية في المنطقة، وأجبرت أصحابها على إغلاق أبوابها بالقوة، ولاحقت الشبان ودققت في هوياتهم، واعتقلت أحدهم من أمام محله التجاري في المنطقة.



وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أن طفلا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي أم الشرايط في البيرة.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المواطنين ودققت في هوياتهم خلال الاقتحام، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شمال شرق القدس المحتلة واعتقلت فلسطينيًا.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة القسطل بمشروع العيزرية، واعتقلت الشاب محمد جهاد عليوات، بعد تفتيش منزله.