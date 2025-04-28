شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: القضية الفلسطينية تصدرت الحوار مع ولي العهد الكويتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اعتزازه باللقاء الذي جمعه بولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، بقصر بيان، اليوم الاثنين، موضحا أن الحوار كان ثرياً ومميزاً

وأضاف الأمين العام، على حسابه بموقع "إكس"، أن القضية الفلسطينية تصدرت قضايا النقاش خلال اللقاء، بالإضافة إلى القضايا الأساسية الأخرى في المنطقة.

وأوضح أبو الغيط أنه عقد لقاء مطول ومفيد مع وزير الخارجية عبدالله اليحيا وقيادات الوزارة.

واختتم تغريدته بالقول "أتابع باكر زيارتي إلي الكويت بمحاضرة في المعهد الدبلوماسي الكويتي".