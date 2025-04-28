الخليج اليوم .. مشاهد لاعتراض البحرية الأميركية مسيرتين أطلقهما الحوثيون

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهر مقطع فيديو تحصلت عليه العربية مشاهد لاعتراض البحرية الأميركية مسيرتين أطلقهما جماعة الحوثي.

وأفاد مراسل العربية بأن 3 غارات أميركية استهدفت شبكة اتصالات للحوثيين في حرف سفيان بعمران.

وقالت مصادر "العربية" في وقت سابق الأحد، إن الطائرات الأميركية نفذت 6 غارات على ثكنات ومواقع حوثية بمديرية مقبنة غرب تعز.

وتواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس الفائت.

واستهدفت غارة أميركية، السبت، ناقلة حوثية محملة بعتاد حربي في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفق مراسل "العربية/الحدث".

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.