شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 8 جثث وانقاذ 29 مهاجرًا إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس والان نبدء بالتفاصيل

فقدان 23 مهاجرًا

الدمام - شريف احمد - غرق 8 مهاجرين فيما نجى 29 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين.وقال المتحدث حسام الجبابلي: "إن جميع الغرقى والناجين من جنسيات أجنبية ومعظمهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء".وانتشل الحرس البحري وجيش البحر (البحرية الوطنية التونسية) ثماني جثث. ولم يتضح على الفور متى غرق المركب وما اذا كان على متنه أطفال أو نساء.ويحاول آلاف المهاجرين اليائسين والعالقين في تونس، عبور البحر المتوسط للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثًا عن فرص عمل أفضل.وأعلنت منصة "هاتف الانذار" للابلاغ عن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر، عن فقدان أثر 23 مهاجرا كانوا انطلقوا منذ نحو أسبوع من سواحل الجزائر في طريقهم إلى إسبانيا.وقالت المنظمة على منصة "إكس": "إن السلطات الجزائرية أخذت علم بالقارب وتأمل العثور على المهاجرين أحياء".