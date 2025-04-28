شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي استهدافات لمدينتي غزة وخان يونس، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 32 شهيدا .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 8 مواطنين استشهدوا في قصف بالقرب من دوار أبو مازن، وبالقرب من مفترق الغفري بمدينة غزة، بينما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد الشافعي بالمدينة .

وأضافت أن مواطنا استشهد في قصف مدفعي محيط مسجد البركة في بيت لاهيا، بالإضافة إلى استشهاد آخرين وسقوط عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأشارت (وفا) إلى أن طائرات الاحتلال الحربية أغارت مرتين مستهدفة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي السياق، أعلنت مصادر صحية أن 32 شهيدا قضوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 52,314 شهيدا و117,792 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم.