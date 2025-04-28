شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية: ارتفاع أعداد السودانيين العائدين من مصر لنحو 165 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن عودة نحو 50 ألف سوداني من مصر خلال إبريل الجاري، ليرتفع عدد العائدين إلى السودان لنحو 165 ألف شخص، على خلفية تحقيق الجيش السوداني، انتصارات عسكرية واستعادته السيطرة على ولايات ومناطق حيوية على رأسها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقالت منظمة الهجرة، في تحديث اليوم الإثنين؛ إن 49.800 سوداني عادوا من مصر خلال أبريل الجاري، بما يمثل أكثر من ضعف عدد العائدين خلال الشهر السابق البالغ 20.216 فردًا.

وأشارت إلى أن العائدين خلال العام السابق بلغ عددهم 42.418 شخصا، فيما عاد خلال الربع الأول من هذا العام قرابة 122.912 شخصًا، حيث بلغ العدد الإجمالي للسودانيين العائدين من مصر 165.330 شخصا.

وبعد اندلاع الحرب عام 2023، فر 1.5 مليون سوداني إلى مصر من جملة قرابة 4 ملايين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة.

وتنتظم عدة مبادرات تحث السودانيين في مصر على العودة، بتشجيع من السلطات الرسمية التي تعمل على تسهيل حركة العائدين خاصة في المعابر.

وذكرت منظمة الهجرة، أن العائدين من مصر معظمهم من الخرطوم بنسبة تبلغ 71%، تليها ولاية الجزيرة بنسبة 22%، فيما البقية من مناطق متفرقة.

وأوضحت أن 135.308 أفراد بما يمثل 82% من إجمالي العائدين عادوا من مصر إلى السودان عبر معبر أشكيت، بينما فضل البقية البالغ عددهم 30.022 شخصًا العودة عبر معبر أرقين.

ويرجع تفضيل معظم السودانيين العودة عبر معبر أشكيت إلى التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية/ خاصة للذين دخلوا أراضيها بطرق شرعية، حيث توفر لهم السلطات المصرية رحلات من أبو سمبل إلى وادي حلفا بمبالغ زهيدة دون تعقيدات في الإجراءات، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشفت منظمة الهجرة الدولية، أن متوسط عدد العائدين من مصر إلى السودان في 2025 بلغ أعلى بحوالي 7 مرات مما كان عليه في 2024، حيث بلغ المتوسط هذا العام حوالي 30.700 فرد شهريًا مقارنة بنحو 3.500 شخص شهريًا خلال العام السابق.