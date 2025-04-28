شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب أطباء مستشفى نيالا بجنوب دارفور السودانية يدخل يومه الرابع والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الأطباء في مستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور في السودان، قسم الأمراض الباطنة، إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأفاد شهود عيان بخلو قسم الباطنة بالمستشفى من المرضى، مشيرا إلى أنه تم إغلاق العنابر منذ يوم الخميس الماضى، وفقا لموقع دارفور 24.

وكشف مصدر أن الأطباء رفعوا مذكرة لإدارة المستشفى بخصوص مستحقاتهم المالية، لكن لم الاستجابة لهم، مما دفعهم للدخول في إضراب.

وظل مستشفى نيالا التعليمي والمستشفيات الأخرى في نيالا التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع تعاني منذ سنوات من مشاكل سداد المستحقات للكوادر الطبية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على الأطباء من قبل المواطنين، كان آخرها إضراب المستشفى التركي بعد حادثة إطلاق الرصاص داخل غرفة العناية المركزة الأسبوع الماضي.

وكان مستشفى نيالا التعليمي قد خرج من الخدمة عقب المعارك التي شهدتها المدينة، ليعود إلى العمل لاحقًا بأقسام الأطفال والنساء والتوليد والحوادث، بدعم من منظمة أطباء بلا حدود.