شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: انسحاب إسرائيل من التلال الخمس يشكل ضرورة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.

وقال الرئيس اللبناني خلال لقائه اليوم الأحد وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - إن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي، موضحا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب.

وأضاف عون ، أنه قد بدأ باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا ، مشيرا إلى أن التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام.

‏وأعلن أنه ⁠سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية - سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.

وأكد أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية، موضحا أن كل ما يتم السعي إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج.