شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نسعى لاستكمال مشروع قانون استرشادى لمنع خطاب الكراهية قبل نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" المقدم من دولة الكويت، وتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب ممثل الكويت العقيد حقوقى جراح أبو صليب مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لرئاسة الاجتماع على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية في كلمتها الافتتاحية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية.

وأضافت بخيت في كلمتها، أن الاجتماع مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع ورفعه في صورته النهائية الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل للنظر فى اعتماده.

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.