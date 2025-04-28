الخليج اليوم .. سوريا: نشكر السعودية وقطر لسدادهما مستحقات البنك الدولي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشرت الخارجية السورية بياناً "عبّرت فيه عن شكرها وتقديرها العميق لكلّ من دولة قطر والسعودية، على المبادرة الأخوية الكريمة بالإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي بلغت 15 مليون دولار أميركي".

وأكدت الخارجية السورية في بيان أن هذه الخطوة تعكس حرصا مشتركاً على دعم الشعب السوري، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار.

طبقاً للبيان، فإن سوريا أكدت أن التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، فإنها تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرّس الاستقرار في المنطقة.