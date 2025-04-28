الخليج اليوم .. القبض على مقيمين اثنين لإعلانهما حملات حج وهمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.

شددت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس" على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج 2025 على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة الحجاج.

البيان ذاته قال إن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج من دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

وحذرت وزارة الحج والعمرة من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة والإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق البلاد، وإبلاغ السلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.