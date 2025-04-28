الخليج اليوم .. العليمي يحذر من استمرار خطر الحوثيين على الممرات المائية الدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، من بقاء الممرات المائية عرضة للتوتر الدائم، في ظل استمرار سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق مطلة على تلك الممرات، و"تخادمها الصريح مع التنظيمات الإرهابية في اليمن والقرن الأفريقي".

وذكر خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، في العاصمة السعودية الرياض، أن إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة الدولية مرتبط باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية ودعم الحكومة الشرعية لبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية أمن الممرات البحرية.

كما شدد العليمي، في لقاء آخر مع السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، على أهمية بناء شراكة استراتيجية إقليمية ودولية مع الحكومة المعترف بها دوليًا، بهدف تأمين الممرات المائية الحيوية، ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف الأصعدة، بما يعزز أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وشهد اللقاء بحث مستجدات الوضع اليمني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الجهود الجارية لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على سفن الشحن والممرات البحرية.

وأشاد العليمي بالتطور "النوعي" الذي تشهده العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، مثمناً دورها الفاعل في تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثيين، وتجفيف منابع تمويلها، ومواجهة تهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.

واستعرض العليمي مع فاجن الحاجة الماسة لدعم اقتصادي من المجتمع الدولي لتحسين موقف العملة الوطنية وتعزيز الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود سلطات إنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.