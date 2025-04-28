الخليج اليوم .. سلطان عُمان ووزير خارجية بريطانيا يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث السلطان العماني، هيثم بن طارق، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي العلاقات التاريخية والاستراتيجية القائمة بين "البلدين الصديقين والشراكة العُمانية البريطانية الداعمة للتنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان"، وفقاً لوكالة أنباء العمانية.

وأشاد في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني بالسياسات التنموية للسلطان قابوس وانعكاساتها على البلاد، مؤكداً حرص بريطانيا على تشجيع وتعميق التعاون والاستثمار في مختلف المجالات مع مسقط.

إلى ذلك، ثمّن السلطان قابوس مستوى التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين ومسارات الشراكة وآفاقها المستقبلية، في حين تناول وزير الخارجية البريطاني والسلطان قابوس القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما أبدى المسؤول البريطاني الضيف اهتماماً بالمساعي الداعية لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق السّلم والاستقرار، فضلاً عن الجهود الجارية في إطار المحادثات الأميركية - الإيرانية عبر الوساطة العُمانية للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي للاستخدامات السلمية.