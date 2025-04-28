الخليج اليوم .. أميركا تعلن ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما تتواصل الغارات الأميركية على المواقع الحوثية في اليمن، ذكرت قوات القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أنه "ومنذ بدء عملية "الراكب الخشن"، ضربت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 800 هدف. وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من قادتهم، بمن فيهم كبار مسؤولي الصواريخ والطائرات المسيرة".

وقالت "دمرت الضربات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت تصنيع الأسلحة المتطورة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة. ضمت هذه المنشآت أسلحة تقليدية متطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية بدون طيار، وسفن سطحية بدون طيار، استُخدمت في هجمات الحوثيين الإرهابية على ممرات الشحن الدولية".

وأوضحت: "بينما واصل الحوثيون مهاجمة سفننا، أدت عملياتنا إلى تقليص وتيرة وفعالية هجماتهم. انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 69%. كما انخفضت الهجمات من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه بنسبة 55%. دمرت الضربات الأميركية قدرة ميناء رأس عيسى على استقبال الوقود، ما سيؤثر سلبًا على قدرة الحوثيين ليس فقط على تنفيذ العمليات، بل أيضًا على توليد ملايين الدولارات من الإيرادات لأنشطتهم الإرهابية".

وفالت "منذ 15 مارس، شنت حملة مكثفة ومتواصلة تستهدف منظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن لاستعادة حرية الملاحة والردع الأميركي. وقد نُفذت هذه العمليات باستخدام معلومات استخباراتية مفصلة وشاملة، ما يضمن آثارًا قاتلة ضد الحوثيين مع تقليل المخاطر على المدنيين".

وأضافت "للحفاظ على أمن العمليات، حرصنا على الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية. نحن متعمدون للغاية في نهجنا العملياتي، لكننا لن نكشف عن تفاصيل محددة حول ما فعلناه أو ما سنفعله. سنواصل زيادة الضغط وتفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر طالما استمروا في عرقلة حرية الملاحة".

وختمت: "تم تنفيذ العملية من قبل قوة عسكرية قوية تضم مجموعتين من حاملات الطائرات، وهما مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان ومجموعة حاملة الطائرات كارل فينسون. نحن فخورون للغاية بقواتنا المدربة تدريبًا جيدًا والمهنية، حيث وجهت ضربات دقيقة وقاتلة ضد القدرات العسكرية للحوثيين. لا شك أن إيران تواصل دعم الحوثيين. ولن يتمكن الحوثيون من مواصلة مهاجمة قواتنا إلا بدعم من النظام الإيراني. سنواصل تشديد الضغط حتى يتحقق الهدف، وهو استعادة حرية الملاحة والردع الأميركي في المنطقة".

وفي السياق، أفاد إعلام حوثي بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء الغارات الأميركية على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بشن الطيران الأميركي غارات على مخازن أسلحة في كتاف في صعدة وعلى مواقع للحوثين في مديرية بني الحارث وشعب ثقبان شمال صنعاء.

كما شنت غارتين على مواقع حوثية في حرف سفيان بمحافظة عمران شملت مخازن أسلحة وشبكة اتصالات في الجبل الأسود.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أيضا بقيام الطيران الأميركي بشن 6 غارات أميركية استهدفت ثكنات ومواقع حوثية بمديرية مقبنة غربي تعز.

وقالت المصادر إن البحرية الأميركية اعترضت مسيرتين في سواحل محافظة المهرة أطلقتا من مناطق الحوثيين باتجاه البحر العربي.

وتواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس الفائت.

واستهدفت غارة أميركية، السبت، ناقلة حوثية محملة بعتاد حربي في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفق مراسل "العربية/الحدث".

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.