الخليج اليوم .. وزير الخارجية القطري ونظيره التركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس مجلس الوزراء، نظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور البلاد في الوقت الراهن.

وذكرت وكالة أنباء قطر أن اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في المقابلة، استمرار جهود دولة قطر في إطار الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مثمناً دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار، مثمناً جهود تركيا الهادفة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بأن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا"، مبينا أنه في الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين قطر ومصر، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب.

وأضاف "أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب"، مشددا على أنه قد "آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع: "بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق"، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها".

وأضاف وزير الخارجية القطري أن مباحثاته مع نظيره التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك.

ولفت إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونوه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية.

وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.